Entenda o que dificulta a saída de Rony do Palmeiras

Fora dos planos da comissão técnica do Palmeiras para a temporada, Rony segue sem ser relacionado para os jogos do Campeonato Paulista, mas ainda não tem o futuro definido, seja no futebol brasileiro ou no exterior.

continua após a publicidade

+ Palmeiras encaminha a contratação de Emiliano Martínez

Recentemente, a diretoria alviverde chegou a acertar a transferência do jogador para o Fluminense, mas impasses na questão salarial esfriaram as negociações. Nas últimas horas, inclusive, o clube carioca retirou a oferta de 8 milhões de dólares (R$ 49 milhões) pelo atacante.

O desinteresse de Rony em reduzir seus vencimentos mensais é o principal obstáculo nas negociações, já que o atacante recebe um alto salário no Palmeiras. Além do Tricolor, outros clubes do futebol brasileiro sondaram o jogador, mas não formalizaram proposta.

continua após a publicidade

Rony, contratado junto ao Athletico-PR em 2020 por 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões à época) por 50% dos direitos econômicos, foi o jogador que mais atuou com a camisa alviverde na última temporada. O atacante tem contrato válido até o fim de 2026.

– Acho que sim (fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom para ele novos ares – afirmou a presidente Leila Pereira.

continua após a publicidade

Caso não encontre uma proposta financeira vantajosa, Rony e seu estafe não veem como um problema permanecer no clube paulista, mesmo com chegada de novos nomes para o ataque e minutagem reduzida.

Rony durante partida entre Palmeiras e Fluminense, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira afirmou em entrevista que pretende utilizar o jogador caso a negociação não seja concretizada, mas, até o momento, não relacionou o camisa 10, que segue treinando com o elenco na Academia de Futebol.