Palmeiras: antes da semi, Allianz tem festa e ingresso a R$ 1.000 no mercado paralelo

Um dia antes de entrar em campo contra a LDU pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores, o Palmeiras viu os arredores do Allianz Parque ganharem tons de verde, fumaça e música. Na tarde desta quarta-feira (29), cerca de 200 torcedores se reuniram na Rua Palestra Itália e na Caraíbas em um aquecimento para o duelo decisivo, transformando o local em um ponto de encontro para quem acredita na virada.

continua após a publicidade

Na partida de ida, o time alviverde perdeu por 3 a 0 em Quito e agora precisa de uma vitória por pelo menos três gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Apesar de o número de torcedores não ter sido grande, o clima foi de empolgação e confiança. Bandeiras, camisetas e adereços verdes se multiplicaram pelas barracas e camelôs nas imediações do estádio.

Flamengo e Palmeiras na Libertadores: veja os palpites da redação do Lance!

O comércio ambulante aproveitou o momento. Havia de tudo: fumaças verdes por R$ 20, bandeiras de R$ 50 e camisetas variando de R$ 30 a R$ 100. Pensando nas famílias, alguns mascotes inspirados no porquinho símbolo do Palmeiras eram vendidos por cerca de R$ 45, atraindo pais e filhos que se preparam para o jogo de amanhã.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas o assunto que mais agitou as rodas de conversa foi o preço dos ingressos. Com a alta demanda e esgotamento rápido nas bilheterias oficiais, cambistas aproveitaram a oportunidade. Nos arredores do Allianz, os preços mínimos chegavam a R$ 1.000 por entrada. Um casal tentou negociar dois ingressos de arquibancada e ouviu a pedida de R$ 1.500. Um caso ainda mais extremo envolveu uma família com uma criança, a quem foram cobrados R$ 4.000 por três entradas. No preço oficial, Os preços dos bilhetes, por sua vez, variam entre R$ 100 e R$ 420. Até o momento, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos.

O ambiente ao redor do Allianz Parque reflete o tamanho da expectativa. O torcedor sabe que o desafio é grande, mas mantém a esperança de uma virada histórica. Amanhã, o time reencontra sua torcida em busca da vaga na final e da chance de escrever mais um capítulo marcante na trajetória alviverde na Libertadores.

continua após a publicidade