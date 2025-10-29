Vai ter virada? Vidente crava resultado de Palmeiras x LDU

Palmeiras e LDU se enfrentam, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta do confronto da semifinal da Copa Libertadores. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma classificação da equipe equatoriana.

Na previsão, o tarólogo destacou que a equipe do técnico Abel Ferreira irá começar o jogo com bastante intensidade. Ele apontou para uma possibilidade do Alviverde marcar nos primeiros 15 minutos da partida.

A necessidade de virar uma desvantagem de três gols, ao lado de mais de 40 mil torcedores, será a principal motivação para o domínio inicial. Contudo, Luiz Filho afirmou que a LDU deverá equilibrar as ações em campo com o decorrer da partida.

Ele previu que a equipe equatoriana será bastante perigosa ao longo dos 90 minutos, podendo inclusive, balançar as redes no Allianz Parque. Diante deste cenário, o vidente considerou baixas as chances de classificação do Palmeiras.

De uma forma geral, a partida decisiva será marcada por muita intensidade, e claridade dos objetivos em campo, será fundamental na conquista do resultado. O Equilíbrio em campo também ficará evidente ao longo dos 90 minutos.

Palmeiras x LDU

A partida decisiva entre a equipe paulista e equatoriana acontece na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o time de Abel Ferreira irá tentar revirar a derrota por 3 a 0, no primeiro confronto.

Vale destacar, que o vencedor do confronto irá decidir a final da Libertadores de 2025 contra o vencedor de Flamengo x Racing. Do outro lado da chave, a equipe carioca tem a vantagem de um gol para o jogo da volta, a ser disputado nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, na Argentina.