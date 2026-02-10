Paulinho e Felipe Anderson treinam no gramado, e Palmeiras segue preparação para jogo com o Inter
Alviverde viaja até o Sul do país para encarara o Colorado
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (10) e seguiu a preparação para encarar o Internacional, fora de casa, pela terceira rodada do Brasileirão. O elenco realizou trabalho tático sob o comando de Abel Ferreira, além de atividades de disputa em campo reduzido.
+ Arias é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Palmeiras
Paulinho e Felipe Anderson realizaram trabalho no gramado, mas de forma individualizada. O meio-campista já iniciou processo de transição física, enquanto o atacante avançou no processo de recuperação de cirurgia na perna direita.
O Palmeiras soma quatro pontos no Brasileirão e ocupa atualmente a segunda colocação, atrás do líder Red Bull Bragantino. Na primeira rodada, empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa. Na sequência, goleou o Vitória por 5 a 1, na Arena Barueri.
Palmeiras e Internacional se enfrentam na próxima quinta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Carlos Miguel detalha início de temporada pelo Palmeiras
Carlos Miguel disputou 19 partidas como titular desde que chegou ao Palmeiras, na metade do ano passado, e saiu de campo sem sofrer gols em 11 oportunidades, incluindo o último clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena.
- O nosso início de ano foi bem diferente, fora do comum, pois já começamos com poucos dias tendo bastantes jogos. Mas conseguimos rodar todo mundo, quase todo o time jogou já, teve minutos, e isso é muito importante. A gente já está classificado no Paulistão, com todo mundo jogando e desempenhando. Nos treinos a dedicação foi extrema, em todos os sentidos, de foco, de concentração e de parte tática. Temos de valorizar também a capacidade do nosso treinador, de nos ensinar muitas coisas em tão pouco tempo, porque a gente teve muito pouco tempo para treinar, para adquirir ritmo e adquirir físico. O mais importante é que estamos classificados, estamos invictos no Brasileiro e vamos seguir, vamos batalhar para conseguir a cada dia melhorar cada vez mais e somar mais pontos e vitórias - afirmou o goleiro, em entrevista ao canal oficial do clube.
Ainda no início da temporada, Carlos Miguel venceu a disputa pela titularidade com Weverton, que se despediu do Palmeiras rumo ao Grêmio. Além do camisa 1, Abel Ferreira tem como opções Marcelo Lomba e Aranha.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🍀Aposte na vitória do Palmeiras no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias