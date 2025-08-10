Web recupera vídeo de provocação de Carlos Miguel ao Palmeiras

O Palmeiras encaminhou, na manhã deste domingo (10), a contratação de Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians. Na web, internautas recuperaram um vídeo antigo de provocação do atleta ao Palmeiras. O tema da gravação? Mundial.

Atualmente, Carlos Miguel tem conversas avançadas para se tornar o novo goleiro Palmeiras e chega para disputar vaga com Weverton. Entretanto, o arqueiro já defendeu as cores do rival Corinthians entre 2021 e 2024.

O passado condena Carlos Miguel e, na web, internautas relembraram um vídeo antigo do goleiro cantando uma música de provocação ao Verdão. Na gravação, é possível ouvir o atleta cantar "O Palmeiras não tem mundial".

Outro vídeo que foi recuperado por torcedores envolve a opinião pessoal de Carlos Miguel. Para o jogador, ele é melhor que o atual goleiro titular do Palmeiras, o Weverton. Os dois jogadores disputarão a posição no verdão, caso contratação seja efetivada.

Carlos Miguel tem conversas avançadas com Palmeiras

Carlos Miguel e Palmeiras possuem conversas avançadas e, agora, buscam destravar burocracias nos bastidores para sacramentar a transferência. O goleiro estava fora dos planos da comissão técnica do Nottingham Forest e recebeu sinal positivo para buscar um novo clube.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Danilo Lavieri, do "Uol", e confirmada pelo Lance!.

Segundo a reportagem, Carlos Miguel tinha como prioridade a permanência no futebol europeu, principalmente entre as cinco grandes ligas. No entanto, a minutagem em campo, justamente em ano de Copa do Mundo, seria fundamental na mudança de ares do jogador.

O Palmeiras deve desembolsar cerca de 4 milhões de euros para tirar o goleiro do futebol inglês, apesar de as partes envolvidas no acordo não revelarem os valores da negociação. Desde que chegou ao Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou apenas três partidas, diferente da projeção inicial esperada por seu estafe.

Assim como publicado anteriormente, a diretoria do Palmeiras possuía interesse em trazer um nome para disputar a posição com Weverton, criticado após a campanha do clube no Mundial.