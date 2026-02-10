menu hamburguer
Palmeiras

Arias é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Palmeiras

Colombiano é aguardado no Brasil no fim desta semana

Jhon Arias
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jhon Arias foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta terça-feira (10), e está liberado para estrear com a camisa do Palmeiras. O colombiano foi o segundo reforço anunciado nesta janela de transferências e assinou contrato válido por quatro temporadas.

+ Palmeiras conhece grupo na Libertadores sub-20 e pode reencontrar o Flamengo no mata-mata

Agora, o Palmeiras trabalha para inscrever o jogador no Campeonato Paulista e nas demais competições que disputará em 2026.

A expectativa é de que Arias chegue ao Brasil no fim da semana para iniciar os trabalhos com o restante do elenco na Academia de Futebol. Ao todo, o jogador custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) e se tornou a segunda contratação mais cara da história, atrás apenas do atacante Vitor Roque.

O jogador acerta as pendências burocráticas na Inglaterra, onde defendeu o Wolverhampton, para então viajar rumo a São Paulo.

- Olá torcida palmeirense. Passando para deixar um recado para vocês. Muito feliz por chegar em um clube com tamanho e grandeza que o Palmeiras tem. Que nossa caminhada juntos seja cheia de títulos e momentos marcantes juntos. Avanti, Palestra -afirmou o reforço.

Vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton por 22 milhões de euros, sendo 17 milhões de euros fixos, Arias disputou apenas 26 partidas pelo clube inglês, com dois gols e uma assistência.

Anteriormente, o clube acertou a chegada do volante Marlon Freitas, ex-Botafogo, por cerca de R$ 32 milhões. O prazo para inscrever novos reforços termina no dia 3 de março, com o encerramento da janela de transferências.

🍀Aposte na vitória do Palmeiras contra o Internacional no Brasileirão!
