O Palmeiras conheceu, na manhã desta terça-feira (10), os três adversários na fase de grupos da Copa Libertadores sub-20, após sorteio realizado pela Conmebol, no Paraguai.

continua após a publicidade

+ Palmeiras aguarda Arias no Brasil e terá reforço para eliminatórias do Paulistão

Cabeça de chave do grupo B, o Alviverde terá pela frente o Sporting Cristal, do Peru, o Olimpia, do Paraguai, e a Universidad Católica, do Equador. A competição continental será realizada entre os dias 7 e 22 de março, no Equador.

O Palmeiras garantiu a classificação ao conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025. O primeiro colocado de cada um dos três grupos avança à semifinal da Libertadores Sub-20, assim como o melhor segundo colocado geral.

continua após a publicidade

Caso chegue à fase eliminatória, o Palmeiras pode ter o Flamengo como adversário, cabeça de chave do Grupo A e outro representante brasileiro. Na última edição, inclusive, o Alviverde chegou à decisão, na qual foi derrotado justamente pelo rival carioca.

Destaques na lista para a Libertadores

Entre os jogadores do Palmeiras que estarão à disposição para a Copa Libertadores sub-20, dois nomes se destacam: o zagueiro Koné e o meia-atacante Eduardo Conceição.

continua após a publicidade

Integrado ao elenco profissional para atividades na Academia de Futebol, o marfinense não pôde atuar na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) devido ao prazo de inscrição, mas é visto como um dos defensores de maior potencial da base alviverde.

Eduardo Conceição, por sua vez, disputou a principal competição de base do futebol brasileiro com apenas 16 anos e vestiu a camisa 10 do Palmeiras. Em sete partidas, somou quatro gols e três assistências.

Ainda no início de janeiro, Eduardo assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras, com multa de 100 milhões de euros (R$ 620 milhões) para clubes do futebol europeu.

Eduardo Conceição, jovem do Palmeiras, durante assinatura do primeiro contrato profissional (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Veja os grupos da Libertadores sub-20

Grupo A: Flamengo, Deportivo Independiente Medellín-COL, Bolívar-BOL e Estudiantes de Mérida-VEN

Grupo B: Palmeiras, Sporting Cristal-PER, Olimpia-PAR e Universidad Católica-EQU

Grupo C: Belgrano-ARG, Nacional-URU, Santiago Wanderers-CHI e LDU Quito-EQU

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.