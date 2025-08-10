menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará está escalado para visitar o Palmeiras no Brasileirão

Vovô encara o Alviverde neste domingo

Vestiário do Ceará no Allianz Parque (Foto: Felipe Silva/Ceará SC)
imagem cameraVestiário do Ceará no Allianz Parque (Foto: Felipe Silva/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 10/08/2025
15:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará está escalado para o duelo deste domingo com o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que enfrentará os paulistas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O treinador tem o desfalque do goleiro Fernando Miguel e dos atacantes Fernandinho e Pedro Henrique. Em seu último jogo, o Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Flamengo.

Buscando um triunfo para se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores, o Ceará está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano e Pedro Raul.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Palmeiras tenta se recuperar da eliminação diante do Corinthians, pela Copa do Brasil. Na última rodada da Série A, o time de Abel Ferreira empatou em 2 a 2 com o Vitória. A equipe tem o seguinte 11 inicial nesta tarde: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Vitor Roque e Sosa.

➡️ Santos acerta empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará

FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CEARÁ
19ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

continua após a publicidade

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Vitor Roque e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias