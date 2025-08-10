Ceará está escalado para visitar o Palmeiras no Brasileirão
Vovô encara o Alviverde neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará está escalado para o duelo deste domingo com o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que enfrentará os paulistas.
Relacionadas
- Onde Assistir
Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir09/08/2025
- Futebol Nacional
Santos acerta empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará
Futebol Nacional08/08/2025
- Ceará
Centroavante revelado pelo Ceará lidera artilharia na Copa Paulista
Ceará08/08/2025
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O treinador tem o desfalque do goleiro Fernando Miguel e dos atacantes Fernandinho e Pedro Henrique. Em seu último jogo, o Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Flamengo.
Buscando um triunfo para se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores, o Ceará está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano e Pedro Raul.
Do outro lado, o Palmeiras tenta se recuperar da eliminação diante do Corinthians, pela Copa do Brasil. Na última rodada da Série A, o time de Abel Ferreira empatou em 2 a 2 com o Vitória. A equipe tem o seguinte 11 inicial nesta tarde: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Vitor Roque e Sosa.
➡️ Santos acerta empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CEARÁ
19ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Vitor Roque e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias