Abel define escalação do Palmeiras para enfrentar o Ceará

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Ceará, na tarde deste domingo (10), no Allianz Parque, em duelo válido pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Cm 33 pontos conquistados, o Alviverde ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, sete atrás do líder Flamengo, com fois jofos de vantagem.

O confronto diante do Vozão marca o reencontro da torcida com o clube após a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Verdão foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians em seu estádio, após perder a partida de ida por um gol de diferença.

Os desfalques, por sua vez, seguem os mesmos: Bruno Fuchs trata um edema na coxa esquerda, enquanto Raphael Veiga sofre com dores no púbis. Paulinho se recupera de cirurgia na perna direita, e Bruno Rodrigues está em fase de transição física. Já Vanderlan está em negociação. Murilo está recuperado.

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.

Banco de reservas: Murilo é a grande novidade, recuperado após a lesão sofrida no Mundial de Clubes. Além dele, chegam Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Felipe Anderson, Khellven, Luighi, Emiliano Martínez, Thalys, Allan, López, Benedetti, Arthur.

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), no Allianz Parque, a partir das 16h (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.