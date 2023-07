Implementada antes do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Morumbi, a Lei do Silêncio parece ter acabado no Palmeiras. A medida foi tomada pela presidente Leila Pereira e pela direção do clube depois do empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, no Brasileirão. O auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, fez críticas à arbitragem e aos responsáveis pelo futebol brasileiro durante sua entrevista coletiva, já que o treinador estava suspenso. A conversa com a imprensa foi interrompida antes de terminar pelo diretor Anderson Barros.