Hoje persona non grata na Academia de Futebol, Luiz Adriano fez valer a lei do ex pelo Verdão no Brasileirão de 2020, quando empatou o jogo contra o Internacional, no Allianz Parque, nos últimos minutos de partida. Com uma comemoração pra lá de exaltada, o jogador foi muito criticado pelos colorados, que enxergaram falta de respeito do atleta com o Inter.