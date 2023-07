Para a partida contra o Leão do Pici, Abel deve contar com os retornos dos atacantes Dudu e Rony, que estão treinando desde quarta (19) com o restante do grupo e sem restrições. Ambos foram preservados com dores no último jogo diante do Internacional, no domingo (16). Enquanto o camisa 7 reclamou de incômodo na panturrilha direita, o camisa 10 ainda sentiu dores por conta de entorse no tornozelo esquerdo que sofreu diante do Athletico-PR, no dia 2 de julho.