Opinião: ‘Palmeiras erra em querer negociar Dudu com o Flamengo’

Publicada em 08/07/2024 - 11:42 • São Paulo

Os dias de Dudu na Academia de Futebol parecem mesmo estar perto do fim. Sem clima algum com a direção alviverde, o camisa 7 pode ser negociado pelo Verdão neste segundo semestre de 2024, mas a possível troca com Gabriel Barbosa, do Flamengo, caiu como uma bomba na torcida alviverde.

Dudu é um dos maiores ídolos do clube neste Século XXI e é no mínimo triste para a torcida ver o jogador sendo negociado com o maior rival do Palmeiras no futebol brasileiro nos últimos anos.

Se Dudu não tem mais clima para jogar no clube, o Palmeiras deveria buscar um outro tipo de negócio e um outro lugar para o camisa 7 seguir a sua carreira.

Até porque se Dudu é um problema para direção e comissão técnica, nada me garante que Gabigol também não será, pelo seu comportamento extracampo e pelo mínimo desgaste que teria com a torcida desde que pisasse em São Paulo.

É um risco muito alto sugerir uma troca dessa. O clube está tratando o ídolo de muita gente como uma simples moeda de troca, nem sempre o futebol pode ser administrado apenas como o mundo corporativo é.

No meu mundo ideal, o Palmeiras se livraria de Dudu, até porque o próprio jogador demonstrou esse desejo ao fechar negócio com o Cruzeiro, mas não faria essa troca com o Flamengo.

Se quer mesmo o Gabigol, espera até o início de 2025. O clube sobreviveu muito bem os seus quase 110 anos sem o ídolo da Gávea, não é agora que vamos morrer se ficarmos seis meses sem ele.