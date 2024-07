Imagens de Dudu no treino do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Após grave lesão e polêmica com Cruzeiro, Dudu não entrou em campo na vitória do Palmeiras sobre o Bahia por dois a zero, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um vídeo de Dudu treinando aparentemente isolado e cabisbaixo viralizou nas redes sociais, e muitos torcedores saíram em defesa do jogador, alegando que o tratamento é 'desumano'.

Dudu não foi utilizado na vitória contra o Bahia (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Abel Ferreira explicou os motivos pelos quais Dudu não entrou no jogo do Palmeiras contra o Bahia.

- Por que o Dudu não entrou hoje? Não achei que estava para ele entrar. O Dudu jogou contra o Grêmio (em Caxias) naquele campo... Não sei se posso chamar de campo. Ele jogou 20 ou 25 minutos, mas é um campo que deixa mossa (dano). Já fui claro, conto com todos os jogadores do Palmeiras. E o Dudu está. Portanto, conto com o Dudu - concluiu.