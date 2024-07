Torcedores avaliam troca de Dudu e Gabigol entre Palmeiras e Flamengo: ‘Leila tá louca’

Dudu e Gabigol podem trocar de camisa (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 19:01 • Rio de Janeiro

De acordo com a informação publicada pelo ge, Flamengo e Palmeiras negociam uma troca entre Gabigol e Dudu. A notícia agitou as redes socias por ser uma negociação que envolve dois ídolos dos clubes que vivem um momento conturbado.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Com uma sequência longa de atuações abaixo, Gabigol somou uma suspensão por dificultar um exame antidopping ao card de desavenças com o Rubro Negro. Relação com o clube está desgastada. Do outro lado, Dudu está recém-recuperado de uma lesão grave no joelho e surpreendeu o clube acertando com o Cruzeiro. O jogador voltou atrás após a repercussão negativa, mas o clima ficou estremecido com a diretoria do Alviverde.