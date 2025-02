Escalação: Palmeiras tem retorno de Estêvão e mudança em dois setores

O Palmeiras finalizou, nesta quarta-feira (19), a preparação para o confronto contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão. Necessitando do resultado para manter viva as chances de classificação, Abel Ferreira irá promover mudanças na escalação.

Recuperado de amigdalite, Estêvão treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana e retorna ao time titular. Com isso, o jovem deve ter a companhia de Facundo Torres e Flaco López no setor ofensivo.

- Muitas pessoas esquecem que a gente é humano também, que a gente é trabalhador normal (risos). Infelizmente, peguei uma amigdalite forte nesses últimos dias, mas, graças a Deus, eu estou 100% agora e totalmente comprometido e focado para conseguir ajudar a equipe buscando mais três pontos - afirmou o camisa 41.

Já Maurício e Gustavo Gómez serão desfalques. O meia-atacante sofreu uma luxação no ombro durante o clássico com o São Paulo e precisará passar por cirurgia. Já o defensor sentiu um incômodo no músuclo da coxa e será reavalido nos próximos dias.

Além do jovem Benedetti, promivido ao elenco principal no início da temporada, a comissão técnica também terá Bruno Fuchs, contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG, como opção no banco de reservas.

Recuperado de amigdalite, Estêvão treinou normalmente durante a semana com o elenco e retona para a escalação titular do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Botafogo-SP tem: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Rapahel Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Com 17 pontos, o Verdão aparece na terceira colocação do grupo D, dois atrás da Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de classificação para o mata-mata. Com isso, não depende apenas das próprias forças para manter vivo o sonho do tetracampeonato estadual.

Após encarar o Botafogo-SP nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o Alviverde encerra sua participação na fase regular diante do Mirassol no próximo domingo (23), fora de casa, no estádio Maião.