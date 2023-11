O Palmeiras já começou a montagem do seu elenco para 2024 e anunciou na quarta-feira (15) a contratação do volante argentino Aníbal Moreno. Embora a chegada do jogador já fosse esperada, o anúncio em si pode ser considerado surpreendente, já que nos últimos anos o Verdão não trouxe tantos reforços quanto uma parte da torcida esperava, modelo de gestão que rende frequentes protestos contra a presidente do clube, Leila Pereira.