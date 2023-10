Nesse sentido, Bruno Henrique, do Flamengo, é um perfil de alvo que deve ser adotado pelo Alviverde na janela de transferências. O caso do atacante ainda tem a vantagem de ser um atleta sem custos, cujo contrato termina no fim de 2023. No entanto, trata-se de um jogador que chega para jogar e como titular. Os outros desejos da comissão técnica e da comissão técnica não precisam estar livres no mercado, mas precisam ser certeiros.