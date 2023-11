Primeiro grande reforço do Palmeiras para a próxima temporada, Aníbal chega com grande expectativa da torcida apesar de ser mais uma jovem aposta vinda do futebol argentino, assim como Flaco López, que chegou do Lanús na temporada passada. Além do principal: chega para preencher a lacuna deixada após a saída de Danilo, vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no início de 2023.