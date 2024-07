Murilo inicia transição física, e Estêvão será submetido a exames no Palmeiras

O zagueiro Murilo durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 16:01 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo (28), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para encarar o Flamengo, pela Copa do Brasil. A novidade no time comandado por Abel Ferreira foi a presença do zagueiro Murilo, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito, iniciou a transição física e trabalhou em campo.

O atacante Estêvão, que deixou o Allianz Parque com dores no tornozelo esquerdo, ainda será submetido a exames para saber a gravidade do problema. O jovem cumpriu normalmente o cronograma de trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência junto aos demais jogadores.

Murilo participou da primeira parte do treino junto aos companheiros e, depois, complementou com atividades à parte supervisionado por membros do Núcleo de Saúde e Performance. O Verdão fez no campo um trabalho de marcação e posse de bola, seguido de enfrentamentos de oito contra oito.

A equipe alviverde volta aos treinos nesta segunda-feira (29), às 10h, na Academia de Futebol. O time se prepara para enfrentar o Rubro-Negro nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Este será o terceiro encontro de Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, e cada clube levou a melhor uma vez. Nas quartas de final de 1999, o Verdão foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã (gol de Paulo Nunes), mas reverteu o placar no Palestra Itália vencendo por 4 a 2 de virada e avançou às semifinais (gols de Oséas, Júnior e Euller, duas vezes).