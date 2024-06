Morre Olegário Tolói de Olveira, o Dudu, ídolo do Palmeiras

Dudu, ídolo do Palmeiras, morre aos 84 anos (Foto: Divulgação/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 23:56 • São Paulo (SP)

Morreu aos 84 anos Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, um dos maiores ídolos do Palmeiras. O ex-jogador estava internado após uma fissura na bacia e a morte foi por consequência de teve uma infecção abdominal.

Dudu foi parceiro de Divido Ademir da Guia e campeão pelo Palmeiras como atleta e técnico. Ao todo, o ídolo vestiu a camisa alviverde por 615 partidas e 13 temporadas seguidas.

🏆 TÍTULOS DE DUDU PELO PALMEIRAS:

- Torneio Rio-São Paulo: 1965;

- Paulistão: 1966, 1972 e 1974;

- Brasileirão: 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972 e 1973.

Além disso, Dudu foi o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras. O ex-jogador está eternizado pelo clube na sede da social com um busto ao lado de outros ídolos.

"Com o coração partido, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que faleceu nesta sexta-feira (28), aos 84 anos, Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, um dos maiores ídolos de nossa gloriosa história. Quarto jogador que mais vezes atuou pelo Verdão, clube que defendeu em 615 jogos e por 13 temporadas seguidas, Dudu estava internado havia cerca de um mês, após sofrer fissura na bacia, e morreu por consequência de infecção abdominal.

Ícone das duas Primeiras Academias, grande parceiro do Divino Ademir da Guia e campeão pelo clube como atleta e treinador, Dudu nos deixa um legado sem igual de amor ao #MaiorCampeãoDoBrasil.

Em respeito à memória de um dos maiores craques do Alviverde em todos os tempos, a presidente Leila Pereira decreta luto oficial por sete dias. Durante esse período, as bandeiras do Palmeiras, do Brasil e do estado de São Paulo, localizadas em nossa sede social, permanecerão hasteadas a meio-mastro."

O Palmeiras decretou luto oficial de sete dias.