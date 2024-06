Quais são os clubes da Libra e da LFU? Veja divisão e valores em jogo

As negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro estão divididas em dois grupos principais: a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Forte União (LFU).



Ambos foram fundados com o objetivo de criar de uma liga única para organizar as Séries A e B do Brasileirão, mas apresentaram divergências e se tornaram apenas dois blocos comerciais. Abaixo, o Lance! detalha os clubes presentes em cada grupo e as negociações em andamento.



