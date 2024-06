Quem é Agustín Giay, reforço do Palmeiras?

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 11:46 • São Paulo (SP)

Agustín Giay foi anunciado como reforço do Palmeiras na manhã desta sexta-feira (28). O argentino de 20 anos assinou vínculo com o Verdão até junho de 2029 e poderá estrear a partir da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências.

Giay iniciou sua carreira no San Lorenzo, estreando no profissional em abril de 2022, quando tinha 18 anos. Desde então, o jogador entrou em campo 87 oportunidades e marcou dois gols no período. Apesar de utilizar a camisa 8 e atuar também no meio-campo, sua principal função é na lateral direita, setor carente no elenco do Palmeiras.

O jogador é tido como uma joia do futebol argentino, sendo capitão de seleções de base em seu país. O Verdão ficou "encantado" com Giay, pois o jovem soma as características desejadas pela comissão técnica de Abel Ferreira, além de entrar no projeto a longo prazo do clube: atleta versátil, novo, competitivo e promissor, podendo render lucro ao Alviverde no futuro.

Nesta temporada, Agustín Giay participou de 24 partidas pelo San Lorenzo, contribuindo com um gol e duas assistências. Mais que isso, tem média de 1,6 decisivos por jogo, além de 3,7 bolas recuperadas.

Agustín Giay em anúncio do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)