Publicada em 10/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira não costuma colocar recém-contratados no time titular do Palmeiras de forma imediata. A metodologia do treinador e sua comissão técnica preza pela "meritocracia" dentro do elenco. Ou seja, os reforços precisarão mostrar que podem entregar mais do que os jogadores já consolidados do Verdão.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Portanto, Maurício, Giay e Felipe Anderson podem precisar esperar alguns jogos no banco de reservas para começarem a ter mais minutos. Eles estarão disponíveis a partir da próxima semana, na 17ª rodada do Brasileirão, contra o Botafogo.

— Tem que se adaptar. Já falei para abaixarem as expectativas, porque nossa equipe está bem. Não vou mexer naquilo que está bem. Quem chega tem que conquistar o lugar. Seja quem for: Messi, Cristiano Ronaldo... Eu não dou camiseta a ninguém. Regalias que meus jogadores tem é feita pelo trabalho deles. Há competitividade interna. Temos um elenco curto e esses três reforços vem para nos ajudar — disse Abel Ferreira, em entrevista recente.

Exemplos recentes com Abel no Palmeiras

O Palmeiras contratou Aníbal Moreno, Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Lázaro no início do ano. O volante argentino foi o único que passou a jogar frequentemente com maior rapidez. Ele assumiu a condição de titular a partir do oitavo jogo do Verdão na temporada, diante do São Bernardo, pelo Paulistão.

Antes desta partida, o Palmeiras teve jogos "menos valiosos" do Estadual. O duelo mais aguardado era a decisão da Supercopa do Brasil, contra o rival São Paulo. Na ocasião, a dupla de volantes titular foi Zé Rafael e Richard Ríos, estabelecidos no time desde 2023.

Aníbal é o único reforço do ano que é titular absoluto (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Lázaro foi atuar como titular pela primeira vez no sexto jogo em que estava no Verdão, contra o Botafogo-SP. Antes disso, entrou em três partidas e não foi utilizado em duas.

Dos 17 jogos disputados na temporada, Caio Paulista foi titular em apenas seis. Com dificuldade de adaptação, desde o fim do Campeonato Paulista o lateral participou de somente seis confrontos de 22 possíveis.

Possíveis excessões

Em 2023, o Palmeiras contratou apenas dois reforços: Artur e Richard Ríos. Enquanto o volante colombiano passou a ganhar mais minutos como titular no segundo semestre, o atacante praticamente "chegou jogando".

Isso porque Artur foi uma contratação pedida por Abel Ferreira para ocupar uma lacuna deixada por Gustavo Scarpa, que deixou a equipe como titular absoluto e um dos protagonistas do time. A contratação do ano passado se adaptou rápido, afinal já era formado nas categorias de base do Palmeiras, e assumiu a condição de titular.

É possível que algo semelhante aconteça com Felipe Anderson, reforço mais "badalado" da temporada. O meia-atacante era protagonista da Lazio, da Itália, em alto nível no futebol europeu. É possível que o jogador "atropele" processos e passe a jogar com frequência mais rapidamente, caso já se adapte ao novo clube.