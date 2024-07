Foto: Reprodução/TV Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 13:13 • São Paulo (SP)

O Palmeiras tem três reforços que esperam a janela de transferências em 10 de julho para estrear, mas eles só serão autorizados a entrar em campo apenas a partir de 13 de julho, na 17ª rodada do Brasileirão. Os novatos do Verdão são os meias Felipe Anderson e Maurício, além do lateral Giay.

O Campeonato Brasileiro vai para sua 16ª rodada justamente no meio desta semana do dia 10. Nesta data, dois jogos estão previstos para acontecer. O Grêmio enfrenta o Cruzeiro, enquanto o Vasco recebe o Corinthians, em São Januário. Portanto, estes clubes seriam "lesados" pelo regulamento, sem poder utilizar os contratados.

Teoricamente, as equipes que atuam no dia seguinte - Athletico-PR x Bahia; Palmeiras x Atlético-GO; Criciúma x Fluminense; Flamengo x Fortaleza; Atlético-MG x São Paulo; Vitória x Botafogo - seriam beneficiados e poderiam usar seus novos reforços, o que seria injusto com quem entrou em campo um dia antes, na abertura da janela.

Desta forma, a CBF padronizou as inscrições para depois da 16ª rodada. A partir do próximo final de semana, então, os clubes da Série A poderão colocar as contratações em campo, pelo menos três dias depois da reabertura oficial da janela de transferências.

O Verdão, no entanto, não entrará em campo no final de semana, já que enfrentará o Botafogo, pela 17ª rodada do Brasileirão, apenas na próxima quarta-feira (17), às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O time é o terceiro colocado do Nacional, com 30 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.