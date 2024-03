(Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 00:03 • São Paulo (SP)

A torcida do Palmeiras ficou preocupada com Endrick, autor do gol da classificação do Verdão contra o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão. O camisa 9 voltou a sentir dores musculares na coxa e foi substituído por Rony no segundo tempo.

Endrick havia tomado uma pancada na coxa durante o empate do Brasil com a Espanha. O centroavante ainda será reavaliado pelo departamento médico do Verdão, mas deixou claro a vontade de estar em campo no jogo de ida da final do Paulistão, contra o Santos, na Vila Belmiro.

- Tomei a pancada, vim de avião para cá, cheguei no Allianz e fui tratar, passei o dia todo tratando, acordei cedo para fazer gelo. Como eu falei, o que eu puder fazer pelo Palmeiras, é só um gostinho de tentar retribuir, mesmo que seja 1%, mesmo sem perna eu vou jogar, para ajudar o Palmeiras e meus companheiros - disse o atacante à TNT Sports.

Após anotar o gol da classificação do Palmeiras, Endrick abraçou o símbolo do clube e se declarou ao Verdão. O garoto de 17 anos traçou como meta se despedir da competição entrando na seleção dos melhores jogadores desta edição do estadual.

Endrick com o símbolo do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Pra mim é excepcional fazer o gol e ajudar minha equipe é essencial que eu tenho que fazer, é isso cara, último Paulistão, quero fazer de tudo par fazer gol, estar na seleção do campeonato, ajudar o Palmeiras, então tenho que jogar com todas as minhas forças - comentou Endrick.