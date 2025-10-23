Vitor Roque, do Palmeiras, vale mais que elenco da LDU; compare rivais na Libertadores

O Palmeiras visita a LDU no jogo de ida da semifinal da Libertadores e terá pela frente um adversário que tem no cartel da competição duas eliminações seguidas animadas em cima de brasileiros, Botafogo e São Paulo. Apesar da sequência de peso, o time equatoriano tinha um elenco bem menos valioso que os adversários, cenário que se repete diante do alviverde, com uma disparidade ainda maior dessa vez.

O atacante Vitor Roque, contratação mais cara da história do Palmeiras, vale, sozinho, mais que todo o elenco da LDU. O jogador deixou o Barcelona após breve passagem na Espanha para se tornar um dos principais nomes do futebol brasileiro, reforçando o cenário de valorização vivido por ele em comparação a rivais nacionais e continentais.

O centroavante é avaliado em 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) contra um total de 18,45 milhões de euros (R$ 115,4 milhões) de todo o elenco da equipe equatoriana. Roque é o único da lista do Palmeiras que vale mais que toda a LDU, mas outro nome chega muito perto disso, o meia Andreas Pereira. O jogador, que chegou nesta última janela, é avaliado em 18 milhões de euros, quase a mesma cifra do time rival.

Essa vantagem do elenco palmeirense não é uma novidade contra seus adversários da Libertadores. Isso porque o time é o mais caro de toda a competição na edição de 2025, com um total de pouco mais de 212 milhões de euros, o que representa R$ 1,32 bilhão na cotação atualizada. Ou seja, contra todos os rivais enfrentados até aqui o alviverde leva vantagem em comparação aos seus adversários. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Vitor Roque é a contratação mais cara da história do Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Jogadores mais valiosos dos elencos

Enquanto Vitor Roque e Andreas Pereira são jogadores com alto valor de mercado, a ponto de concorrerem com elencos completos, a LDU tem atletas com valores bem mais modestos. A título de comparação, o clube do Equador chega, no máximo, a 2,5 milhões de euros (R$ 15,65 milhões).

Trata-se de Bryan Ramírez, atacante de 25 anos que atua na LDU desde 2022. O jogador, que também tem convocações recentes para a seleção do Equador, briga na "parte de baixo" da lista de jogadores mais caros em comparação aos que atuam no Palmeiras. O atleta só ficaria na frente de quarto nomes alviverde: o atacante Bruno Rodrigues, o goleiro Weverton, o jovem zagueiro Benedetti e o outro arqueiro Marcelo Lomba.