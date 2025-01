Mauricio vibra com gols pelo Palmeiras em meio a momento delicado na vida pessoal

O Palmeiras estreou com vitória no Paulistão. Nesta quarta-feira (15), o Verdão superou a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Mauricio foi o artilheiro da noite e marcou duas vezes. Na saída de jogo, o meia destacou a atuação da equipe.

— Foi uma vitória muito importante, conseguimos fazer um bom primeiro tempo, eu consegui marcar dois gols, estou muito feliz por isso, foram os meus primeiros gols no Allianz, quero destacar toda a equipe, trabalhamos bem a bola, desfrutamos do jogo — disse o jogador na saída de campo.

Vindo do Internacional na metade do ano passado, Mauricio ainda não havia balançado as redes no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Ao todo, o jogador disputou 22 partidas com a camisa do Verdão e fez quatro gols. A conquista pessoal veio em um momento delicado na vida pessoal do atleta.

— Essa semana foi complicada para mim, minha namorada acabou sendo internada, foram momentos de muita tensão, ela ainda está no hospital, mas já está tudo certo. Quero dedicar esse gol a ela, é uma mulher que eu amo muito, quero para minha vida e nesse momento difícil pude fazer esses gols para ela - disse o jogador, emocionado, ao falar de sua namorada, Juliana.

Mauricio marcou dois gols na vitória do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximos jogos de Palmeiras e Lusa

O Verdão volta a entrar em campo no próximo sábado (18), quando enfrenta o Noroeste, fora de casa, em Bauru, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia, a Portuguesa enfrenta o Novorizontino em casa, às 20h30 (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada do Paulistão.