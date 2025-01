Cria das categorias de base do Palmeiras, Vitor Reis embarcou nesta quarta-feira (15) para assinar contrato com o Manchester City, da Ingleterra. Fora da lista de inscritos do Paulistão, o jogador irá se transformar no zagueiro mais caro do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

+ Sem Rony e Facundo Torres, Palmeiras está escalado para jogo contra a Portuguesa

Na última terça-feira (14), o atleta não participou das atividades com o restante do elenco alviverde e se despediu dos companheiros e dos funcionários do clube antes de deixar o Verdão em definitivo.

Vitor Reis irá realizar exames com o departamento médico do clube inglês nos próximos dias para assinar em definitivo com o time comandado por Pep Guardiola. A informação da viagem do jogador à Inglaterra foi divulgada inicialmente pelo 'Nosso Palestra' e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

O Palmeiras, dono de 100% dos direitos econômicos do zagueiro, irá desembolsar 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) fixos, conforme adiantado anteriormente pela reportagem, além de bonificações por desempenho previstas no acordo.

Inicialmente, a diretoria do clube paulista buscava manter o atleta para a disputa do Mundial, realizado entre junho e julho nos Estados Unidos, mas o City, com problemas no setor defensiva, solicitou a transferência imediata do beque.

continua após a publicidade

Reis supera Lucas Beraldo, vendido pelo São Paulo ao PSG, da França, por 20 milhões de euros, como o zagueiro mais caro do futebol nacional.

Vitor Reis durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vitor Reis no Palmeiras

Vitor Reis chegou ao Palmeiras em 2016, aos 10 anos, vindo de um projeto em São José dos Campos-SP. Destaque nas categorias de base do Alvierde, conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e o Brasileirão Sub-17 por duas vezes.

Seu bom desempenho no Verdão o levou a diversas convocações para a Seleção Brasileira de base. Em 2023, foi capitão no Mundial Sub-17, realizado na Indonésia. Na ocasião, o Brasil foi eliminado nas quartas de final após derrota por 3 a 0 para a Argentina, com três gols de Echeverri.