Palmeiras tem estreia de artilheiro, capitão e 5 nomes convocados na Data Fifa

O Palmeiras possui cinco nomes convocados nesta Data Fifa após a reformulação do elenco na última janela de transferências. Ao todo, o Verdão terá representantes de três nacionalidades entre os dias 4 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Entre o quinteto, Flaco López é a principal novidade. Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 17 gols, o centroavante foi convocado pela primeira vez pela atual campeã mundial. A tendência, no entanto, é que o camisa 42 inicie no banco de reservas contra a Venezuela, em duelo que marcará a despedida de Lionel Messi da torcida argentina.

Capitão alviverde, Gustavo Gómez voltou a ser convocado e será titular no Paraguai, que ocupa a quinta colocação na tabela das Eliminatórias. O atacante Ramón Sosa, recém-contratado, também foi chamado e integra a lista da seleção paraguaia.

Já Piquerez e Emiliano Martínez representarão o Uruguai na Data Fifa. O lateral-esquerdo está à frente na disputa com Viña, do Flamengo, pela titularidade. Já o volante será opção para o segundo tempo das partidas.

A equipe comandada por Marcelo Bielsa tem os mesmos 24 pontos do Paraguai, mas leva vantagem no saldo de gols: sete contra três do rival.

Os jogadores do Palmeiras se apresentaram às suas respectivas seleções após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, no último fim de semana, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Eles retornarão à Academia de Futebol antes do próximo compromisso da equipe, contra o Internacional, no dia 13 de setembro.

Piquerez e Emi Martínez se apresentam pela Seleção Uruguaia (Foto: Divulgação/Uruguai)

Os atletas que não foram convocados voltaram aos treinamentos nesta quinta-feira (4), após três dias de folga. O grupo contou com a chegada do meio-campista Andreas Pereira, a última das 12 contratações do Palmeiras em 2025. Ex-jogador do Fulham, o atleta custou 10 milhões de euros aos cofres alviverdes.