Lesões no Palmeiras podem influenciar papel de Andreas Pereira

O Palmeiras acertou, finalmente, a contratação de Andreas Pereira na reta final da janela de transferências. Sonho antigo da diretoria, o meia esteve próximo de retornar ao Brasil no início do ano, mas as negociações com o alviverde, apesar de se estenderem por semanas, não tiveram desfecho positivo.

Contratado para assumir a lacuna deixada por Richard Ríos, que deixou o Palmeiras após o Mundial rumo ao Benfica, Andreas chega, a princípio, para ocupar a vaga de segundo volante na equipe comandada por Abel Ferreira. Problemas físicos no setor, no entanto, podem alterar o posicionamento do jogador no esquema tático.

Raphael veiga, uma das referências do atual elenco, convive com dores no púbis e está há algumas semanas fora dos gramados. Já Mauricio, que assumiu a vaga do camisa 23 no início da temporada, deixou o clássico contra o Corinthians com incômodo na lombar.

Com isso, existe a possibilidade de Abel Ferreira manter a nova contratação em sua posição de origem ou avançar o camisa 8 dentro do esquema, como um terceiro homem de meio de campo.

Já na Academia de Futebol, Andreas Pereira realiza período de adaptação ao novo clube, além de manter conversas com a comissão técnica. O primeiro trabalho do meia acontece nesta quinta-feira (4), quando o elenco se reapresenta após quatro dias de folga.

Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atleta poderá realizar sua estreia diante da torcida alviverde. No dia 13, o Verdão volta a campo contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Além da competição nacional, o Palmeiras está classificado às quartas de final da Copa Libertadores. O clube terá nova janela para reformular a lista de inscritos e adicionar as novas contratações realizadas na última janela de transferências.

Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

No dia 17 de setembro, o Palmeiras visita o River Plate em Buenos Aires. Uma semana depois, recebe a equipe argentina para decidir a vaga no Allianz Parque. Caso se classifique, o Alviverde pode encarar o São Paulo em uma eventual semifinal do torneio.