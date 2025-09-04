Palmeiras retorna aos treinos com Andreas Pereira e alguns desfalques

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (4), na Academia de Futebol, após um período de três dias de folga e deu início à preparação para o confronto com o Internacional, marcado para o dia 13, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade da manhã ficou por conta de Andreas Pereira, último reforço contratado e que realizou sua primeira atividade com o elenco.

Outra novidade no campo foi o meia Raphael Veiga, desfalque nas últimas seis partidas em decorrência de dores no púbis, e que iniciou o processo de transição física. O camisa 23 de Abel Ferreira trabalhou à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Desfalcado dos jogadores convocados por seleções nesta Data-Fifa, o elenco realizou trabalhos técnicos no gramado, com atividades de passes posicionais e circulação de bola. Em seguida, disputaram um jogo em campo reduzido e realizaram ajustes específicos dos setores de defesa e ataque.

Raphael Veiga durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Negociação entre Palmeiras e Andreas Pereira

Andreas Pereira foi o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerrou as movimentações do Palmeiras na última janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos pelo brasileiro.

O meia chega para suprir a saída de Richard Ríos, que se transferiu ao Benfica, de Portugal, ao término do Mundial. Aos 29 anos, o atleta assinou contrato válido até dezembro de 2028.

continua após a publicidade

Jogadores convocados nesta Data Fifa

Flaco López (atacante) - Argentina Gustavo Gómez (zagueiro) - Paraguai Ramón Sosa (atacante) - Paraguai Piquerez (lateral-esquerdo) - Uruguai Emiliano Martínez (volante) - Uruguai

Dupla de atacantes fora da temporada

Após atuar no sacrifício durante o Mundial de Clubes e ser peça fundamental na vitória sobre o Botafogo nas oitavas de final, Paulinho foi submetido a nova cirurgia na perna e retorna apenas na próxima temporada.

Assim como Bruno Rodrigues, afastado a mais de um ano dos gramados após realizar duas cirurgias no joelho.