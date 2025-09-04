menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras retorna aos treinos com Andreas Pereira e alguns desfalques

Após período de folga, jogadores do Verdão se reapresentaram na Academia de Futebol

Andreas Pereira durante treino do Palmeiras na Academia
imagem cameraAndreas Pereira durante treino do Palmeiras na Academia (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
14:03
  • Mais Notícias

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (4), na Academia de Futebol, após um período de três dias de folga e deu início à preparação para o confronto com o Internacional, marcado para o dia 13, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade da manhã ficou por conta de Andreas Pereira, último reforço contratado e que realizou sua primeira atividade com o elenco.

Outra novidade no campo foi o meia Raphael Veiga, desfalque nas últimas seis partidas em decorrência de dores no púbis, e que iniciou o processo de transição física. O camisa 23 de Abel Ferreira trabalhou à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Desfalcado dos jogadores convocados por seleções nesta Data-Fifa, o elenco realizou trabalhos técnicos no gramado, com atividades de passes posicionais e circulação de bola. Em seguida, disputaram um jogo em campo reduzido e realizaram ajustes específicos dos setores de defesa e ataque.

Raphael Veiga durante treino do Palmeiras na Academia de Futebol
Raphael Veiga durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Negociação entre Palmeiras e Andreas Pereira

Andreas Pereira foi o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerrou as movimentações do Palmeiras na última janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos pelo brasileiro.

O meia chega para suprir a saída de Richard Ríos, que se transferiu ao Benfica, de Portugal, ao término do Mundial. Aos 29 anos, o atleta assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Jogadores convocados nesta Data Fifa

  1. Flaco López (atacante) - Argentina
  2. Gustavo Gómez (zagueiro) - Paraguai
  3. Ramón Sosa (atacante) - Paraguai
  4. Piquerez (lateral-esquerdo) - Uruguai
  5. Emiliano Martínez (volante) - Uruguai

Dupla de atacantes fora da temporada

Após atuar no sacrifício durante o Mundial de Clubes e ser peça fundamental na vitória sobre o Botafogo nas oitavas de final, Paulinho foi submetido a nova cirurgia na perna e retorna apenas na próxima temporada.

Assim como Bruno Rodrigues, afastado a mais de um ano dos gramados após realizar duas cirurgias no joelho.

