Palmeiras anuncia contratação de Maurício, ex-Internacional

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 10:14 • São Paulo (SP) • Atualizada em 27/06/2024 - 11:57

O Palmeiras anunciou a contratação de Maurício, que pertencia ao Internacional, na manhã desta quinta-feira (27). O meia-atacante assina com o Verdão por cinco anos e poderá atuar a partir da 17ª rodada do Brasileirão, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências. O negócio gira em torno de R$ 50 milhões.

Maurício foi revelado pelo Cruzeiro e estava no Internacional desde 2020. Nesta temporada, participou de 17 partidas pelo Colorado, contribuindo com dois gols e uma assistência. Mais que isso, tem média de dois passes decisivos por jogo, além de 4,4 bolas recuperadas.

- Foi uma recepção muito boa de todos os funcionários que eu pude conhecer, me sinto muito feliz e orgulhoso de chegar aqui. É uma oportunidade muito boa pra mim, é um sonho realizado estar aqui. Ainda mais conhecendo essa estrutura, em um clube gigante como o Palmeiras, que disputa todos os campeonatos para vencer. Isso chama muito a atenção e eu estou muito ansioso também para poder treinar, estar com o grupo e ir para os jogos - afirmou Maurício ao site oficial do Palmeiras.

- Eu sou versátil na minha carreira, consigo jogar tanto pela direita quanto centralizado. Acho que isso também é muito importante no futebol atual, mas é claro que queremos estar sempre dentro de campo. O que o professor Abel precisar de mim, estarei à disposição dele. Espero me adaptar o mais rapidamente possível às ideias dele, à filosofia de trabalho dele e do clube. Continuo aqui muito focado, tenho muita humildade para poder trabalhar e demonstrar - completou o meia-atacante.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Palmeiras, o jogador de 23 anos aparece conversando por videochamada com Endrick, com quem cultiva amizade e foi companheiro na Seleção Brasileira sub-23 neste ano.

- Temos uma amizade, criamos uma relação muito boa ali na Seleção, no Pré-Olímpico. Conversávamos, sempre resenhando nas refeições. Quando íamos para o treino e para os jogos, íamos sempre conversando também. É um menino brilhante, como pessoa eu posso falar que é um garoto incrível. Dentro de campo não tem muito o que falar, tem muita qualidade, tanto que hoje está conquistando várias coisas na vida dele e fico muito feliz por isso - disse Maurício sobre Endrick.

- É até engraçado que a gente sempre conversava e ele me contava como era aqui. Quando estávamos para fechar, eu mandei mensagem para ele e falei: ‘pô, agora que eu estou indo, você foi embora’. Ele ficou meio bravo, falou que queria poder jogar comigo, mas sabemos que ele está em um caminho muito bom e fico muito feliz por ele - completou.

<em>Maurício com a camisa do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)</em>