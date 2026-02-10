A presidente Leila Pereira saiu em defesa de Andreas Pereira após o meio-campista virar alvo de polêmicas no clássico entre Corinthians e Palmeiras, vencido pelo Alviverde, por 1 a 0, na Neo Química Arena, no final de semana.

Na parte final da primeira etapa da partida, Memphis teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas escorregou e isolou a bola. Antes do holandês cobrar, Andreas Pereira passou os pés no local da batida e gerou polêmica, no entanto, nem os corintianos e nem a arbitragem perceberam a ação do jogador.

– Memphis não errou o pênalti por causa do Andreas. Ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto! Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andreas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? - disse a mandatária, ao ge.

O lance em questão aconteceu enquanto os jogadores pressionavam o árbitro do jogo, que aguardava a análise do VAR, após a marcação de pênalti de Carlos Miguel por uma saída de soco em cima do zagueiro Gustavo Henrique. Após a análise, a arbitragem assinalou penalidade máxima na jogada.

A presidente alviverde disse também que "toda vez que ganhamos um clássico, acontece alguma gritaria".

– No ano passado, viramos um jogo contra o São Paulo em que estávamos perdendo por 2 a 0, na casa do nosso adversário, e só se falou de um pênalti do Allan que o juiz não deu. Quase ninguém destacou que fizemos três gols em pouco mais de 20 minutos. Daí o que acontece? Alguns dias depois, a gente enfrenta o Flamengo, o Gómez toma um empurrão dentro da área e o árbitro não marca o pênalti. É isso que estão querendo? Que o Palmeiras seja prejudicado outra vez? – afirmou a mandatária.

Leila Pereira ainda relembrou um lance ocorrido na temporada passada, em partida contra o Vitória.

– O próprio Andreas tomou um cartão amarelo, e depois acabou sendo expulso, porque um adversário simulou uma falta que ele não cometeu. Não me lembro de terem colocado em xeque a honestidade deste atleta ou que tenha havido uma campanha para que ele fosse denunciado – completou.

