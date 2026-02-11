Flaco López é um dos principais responsáveis pelo Palmeiras manter 100% de aproveitamento em clássicos na primeira fase do Paulistão. Ao todo, soma cinco participações em gols, sendo três assistências, contra Santos, São Paulo e Corinthians.

continua após a publicidade

+ Paulinho e Felipe Anderson treinam no gramado, e Palmeiras segue preparação para jogo com o Inter

O argentino, inclusive, foi o responsável por marcar o único gol da vitória no Derby, disputado na Neo Química Arena, no último domingo (8), e ocasionou confusão generalizada ao chutar a bandeirinha de escanteio rival.

O bom início de temporada mantém Flaco López como artilheiro da equipe, assim como na temporada passada, quando foi às redes em 25 oportunidades. Em 2026, por sua vez, já são quatro gols marcados, considerando partidas do Paulistão e do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Flaco López em clássicos pelo Palmeiras em 2026

Corinthians: 1 gol São Paulo: 1 gol e 2 assistências Santos: 1 assistência

Os números sustentam o plano de Flaco López ser um dos nomes convocados por Lionel Scaloni para disputar a Copa do Mundo com a Argentina. Ainda em 2025, o atacante foi convocado pela primeira vez e atuou nos amistosos contra Porto Rico e Angola, quando totalizou 68 minutos em campo.

O jogador ainda terá duas oportunidades para ser convocado antes do Mundial, nas Datas Fifa de março e junho. Nos Estados Unidos, a Argentina, atual campeã, enfrentará Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos.

continua após a publicidade

Flaco López, atacante do Palmeiras, segue na corrida por uma vaga na seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026(Foto: Fabio Giannelli/ Agif/ Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.