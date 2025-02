Rony se despede do Palmeiras em meio à transferência para o Atlético-MG

Em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (13), Rony se despediu do Palmeiras. Novo reforço do Atlético-MG, o atacante agradeceu o apoio da torcida alviverde e relembrou momentos históricos pelo clube paulista.

continua após a publicidade

+ Palmeiras tem mudanças na escalação para duelo contra a Inter de Limeira

– Bem, eu não sou muito bom com despedidas, mas foram quase cinco anos de uma história que lembrarei para sempre na minha vida. Poderia falar dos títulos, das marcas importantes, dos gols de bicicleta, da ida para a Seleção, mas, no meio de tudo isso, tem algo que sempre falou mais alto para mim: o orgulho de vestir essa camisa e fazer parte da família Palmeiras – revelou o jogador.

Rony viajou nesta quinta-feira com seu estafe para Belo Horizonte, onde irá realizar exames médicos e assinar contrato, válido por três temporadas, com o Galo. Dono de 50% dos direitos econômicos, o Palmeiras receberá aproximadamente 3,25 milhões de euros. Enquanto o Athletico, antigo clube do atacante, detém 35%, além de 15% do atleta.

continua após a publicidade

Rony chegou ao Palmeiras em 2020, disputou 284 partidas, marcou 70 gols, distrubuiu 32 assistências e conquistou 11 títulos, entre eles duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023).

Rony durante aquecimento do Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras na janela de transferêcias

Até o momento, o Palmeiras anunciou três reforços nesta janela de transferências: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez. O trio já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas apenas o ex-atacante do Orlando City, dos Estados Unidos, já realizou sua estreia.

continua após a publicidade

Paulinho segue se recuperando de uma cirurgia na perna, enquanto Martínez, o último dos reforços, inicia como titular pela primeira vez nesta quinta-feira (13), contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão.