Abel confirma permanência de Bruno Fuchs no Palmeiras, e zagueiro reage
Treinador confirmou que clube vai adquirir o camisa 3 em definitivo
O técnico Abel Ferreira revelou, após a goleada do Palmeiras sobre o Juventude, neste sábado (11), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, que o clube ficará com o zagueiro Bruno Fuchs, que pertence ao Atlético-MG, de forma definitiva. Atualmente, o vínculo de empréstimo do camisa 3 com o Verdão se encerra em dezembro.
- É um zagueiro com uma saída de bola absurda, com uma calma também extraordinária. É um jogador que nós gostamos e que vamos continuar com ele - afirmou o treinador palmeirense.
- Vou fazer aqui uma comparação em relação ao jogador que foi nosso aqui, que era o Luan. A capacidade técnica desse jogador é acima da média para zagueiro, um jogador que tem uma saída de bola absurda. Se calhar, no último jogo contra o São Paulo, era mais fácil meter um centroavante, e o treinador meteu um zagueiro. Essa é a minha função, ser treinador, fazer as escolhas. É perceber que eles nos podem garantir mais, em determinado momento do jogo, o que é que o jogo está a pedir. E ele tem essa característica - elogiou Abel.
Na zona mista, ao saber sobre o que disse o treinador palmeirense, Bruno Fuchs demonstrou felicidade e afirmou "saber em primeira mão" sobre o que disse Abel Ferreira em relação à sua permanência no Palmeiras.
- Notícia em primeira mão essa (risos). Se ele (Abel) falou, está falado, então fico muito feliz, contente, vou ver isso aí depois - falou o zagueiro do Verdão.
O resultado fez a equipe de Abel Ferreira chegar aos 58 pontos e abrir três de distância do Flamengo, segundo colocado.
