Ingressos de Palmeiras x RB Bragantino: veja preços e onde comprar; Gol Norte tem restrições
Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (15) em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Os ingressos para a partida entre Palmeiras e RB Bragantino marcado para a próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, estarão à venda a partir deste sábado (11). Confira os preços e onde comprar.
Palmeiras x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Onde Assistir
Palmeiras: Veiga pode igualar marca que não alcança desde março
Palmeiras
PVC muda de opinião sobre lance polêmico em São Paulo x Palmeiras
Fora de Campo
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) de segunda-feira (13).
Importante: devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte por conta de um show pré-agendado, esse setor será aberto com restrições de público, o que reduzirá a capacidade da arena em cerca de 25% a 30%. Porém, a fim de garantir o benefício concedido pelo Avanti a seus adeptos, o Gol Norte vai incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste. Já os setores Geral Norte e Superior Norte não funcionarão neste jogo.
Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e RB Bragantino
- Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
- Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
- Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]
- Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
- Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
- Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
- Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
*Preço para torcedores comuns.
Como chega o Palmeiras
Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca aumentar a distância na ponta da tabela. O time de Abel Ferreira tem 55 pontos, mesma quantidade do Flamengo, vice-líder, mas à frente pelo critério de desempate. Caso vença nesta Data Fifa, partida marcada para sábado (11), contra o Juventude, na arena palmeirense, abrirá três pontos, já que esta partida é atrasada em razão da disputa do Mundial de Clubes.
Quais são as opções do transporte público?
A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.
A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.
Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.
- Matéria
- Mais Notícias