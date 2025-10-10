Ingressos de Palmeiras x RB Bragantino: veja preços e onde comprar; Gol Norte tem restrições

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e RB Bragantino marcado para a próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, estarão à venda a partir deste sábado (11). Confira os preços e onde comprar.

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) de segunda-feira (13).

Importante: devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte por conta de um show pré-agendado, esse setor será aberto com restrições de público, o que reduzirá a capacidade da arena em cerca de 25% a 30%. Porém, a fim de garantir o benefício concedido pelo Avanti a seus adeptos, o Gol Norte vai incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste. Já os setores Geral Norte e Superior Norte não funcionarão neste jogo.

Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e RB Bragantino

Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

*Preço para torcedores comuns.

Como chega o Palmeiras

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca aumentar a distância na ponta da tabela. O time de Abel Ferreira tem 55 pontos, mesma quantidade do Flamengo, vice-líder, mas à frente pelo critério de desempate. Caso vença nesta Data Fifa, partida marcada para sábado (11), contra o Juventude, na arena palmeirense, abrirá três pontos, já que esta partida é atrasada em razão da disputa do Mundial de Clubes.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.



