Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 18/07/2024 - 19:55 • São Paulo (SP)

Estêvão sofreu torções no tornozelo e no joelho esquerdos durante a partida do Palmeiras contra o Botafogo, na quarta-feira (17), pelo Brasileirão. Apesar do jogador deixar o Estádio Nilton Santos com dificuldades para andar, o Verdão ficou aliviado com o resultado dos exames da joia.

Segundo apuração do Lance!, o clube viu os exames com otimismo, e as contusões não são consideradas graves. Existe o entendimento de que, a partir de um tratamento conservador, a recuperação do atleta terá sucesso para o retorno mais breve possível. Houve alívio, pois a lesão poderia deixá-lo ausente por mais tempo do que o necessário.

Estêvão no jogo entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Palmeiras não divulgou uma estimativa para a volta de Estêvão oficialmente, como não costuma fazer em casos de contusões.

Os exames do atacante foram realizados nesta quinta-feira (18), um dia depois do ocorrido. O garoto de 17 anos iniciou tratamento fisioterápico com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

O que aconteceu com Estêvão no jogo do Palmeiras?

Estêvão precisou ser substituído — Maurício entrou em seu lugar — na derrota do Palmeiras para o Botafogo após dividida com o zagueiro Alexander Barboza. O atacante teve a perna "prensada" e sentiu os problemas no joelho e no tornozelo.

O atleta saiu de campo com dificuldades para andar. Ao deixar o estádio, ele precisou do apoio de Raphael Veiga para seguir a caminhada.

Estêvão foi substituído em derrota do Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)