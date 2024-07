Sorteio da Copa do Brasil 2024: veja os confrontos das oitavas de final

Troféu da Copa do Brasil. (Foto: AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 14:17 • Rio de Janeiro (RJ)

As partidas das oitavas de final da Copa do Brasil estão definidas. Em sorteio realizado na tarde desta quinta-feira (18), na sede da CBF, as 16 equipes restantes descobriram seus adversários na luta pela taça.

➡️ Confrontos definidos! Veja como ficou o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

➡️ Assista à Copa do Brasil no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Confira os duelos:

Flamengo x Palmeiras

Atlético-GO x Vasco da Gama

RB Bragantino x Athletico

Goiás x São Paulo

CRB x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Grêmio x Corinthians

Juventude x Fluminense

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Taça da competição é alvo de desejo de clubes do país. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Oitavas da Copa do Brasil 2024: quando serão os jogos?

Os confrontos estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Quem é o atual campeão?

O detentor do título é o São Paulo.

Quem é o maior campeão?

Hexacampeão, o Cruzeiro é o time que mais vezes levantou a taça.

Quem é o artilheiro da Copa do Brasil 2024?

Pablo Vegetti, do Vasco, e Enner Valencia, do Internacional, estão empatados no topo da lista, ambos com quatro gols.

Qual é o prêmio para a próxima fase?

Uma vaga nas quartas de final renderá R$4.5 milhões aos cofres dos clubes classificados.

✅ Assistir jogo sozinho? Nunca mais! Aproveite 15% de desconto e receba uma choppeira da Brahma NA SUA CASA!