Leila revela futuro de Neymar e nega craque no Palmeiras: ‘Aqui não é departamento médico’

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira negou a possibilidade de Neymar vestir a camisa do Verdão na próxima temporada. Em entrevista ao "UOL", a mandatária deu indícios do perfil de atleta que pretende contratar e deu pistas sobre o futuro do craque do Al Hilal.

- Grande jogador, mas ele vai para o Santos. Não sei, tem que perguntar no Santos, mas aqui não, não viria. Quero investir em alguém que venha imediatamente, que entre amanhã, se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico. Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente.

Desde que chegou ao Al Hilal, em agosto de 2023, Neymar fez apenas sete partidas pelo clube saudita. O jogador ficou mais de um ano parado por conta de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e, recentemente, sofreu com uma nova lesão muscular.

Com isso, o camisa 10 não entrará mais em campo em 2024 e tem seu futuro indefinido para 2025. O Santos já demonstrou interesse no atleta, que precisa definir sua permanência ou saída da Arábia Saudita nas próximas semanas.

Situação de Neymar

Em 2023, Neymar assinou contrato com o Al Hilal até junho de 2025, mas não gerou retorno positivo para o clube. Ainda assim, o atleta pode ter a chance de disputar o Super Mundial de Clubes com a equipe saudita no próximo ano.

No entanto, o craque desperta o interesse de clubes brasileiros que buscam contratá-lo no início de 2025 ou assinar um pré-contrato para que o jogador chegue sem custos no meio do ano.