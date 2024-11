Sem Estêvão e Gómez, Abel testa opções na escalação do Palmeiras para jogo com o Bahia

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, aproveita a pausa para a Data Fifa para testar variações na escalação da equipe, que não contará com Estêvão, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, no confronto contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Além do jovem artilheiro do Brasileirão, o lateral-direito Mayke e o meio-campista Richard Ríos também estão suspensos devido a cartões recebidos na vitória sobre o Grêmio. Já o zagueiro Gustavo Gómez, que defenderá a seleção paraguaia nas Eliminatórias na véspera da partida, deve ser mais uma baixa.

Com isso, Vitor Reis terá uma nova oportunidade no sistema defensivo, formando dupla com Murilo. No meio-campo, Zé Rafael, que tem sido reserva na segunda metade da temporada, aparece como o principal candidato a substituir o colombiano Ríos.

No ataque, a vaga de Estêvão será disputada entre Felipe Anderson e Dudu, com o camisa 7 levando vantagem após sua boa atuação na última rodada.

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Maurício; Raphael Veiga, Dudu (Felipe Anderson) e Flaco López (Rony).

Estêvão comemora o gol em Palmeiras x Criciuma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Briga pelo título do Brasileirão

Após empatar com o Fortaleza e perder o Dérbi para o Corinthians, o Verdão venceu o Grêmio por 1 a 0 e encerrou a sequência sem vitóiras no Brasileirão. Com o resultado, a equipe paulista chegou aos 64 pontos, quatro atrás do Botafogo, que empatou com o Cuiabá na última rodada.

Postulantes ao título, as equipes ainda se enfrentam nesta edição, em partida marcada para o dia 26 de novembro, no Allianz Parque, válida pela 36ª rodada.