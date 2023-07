De ressaca da eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, o maior técnico da história do Verdão precisa dos três pontos no Beira-Rio para não ver o seu time despencar ainda mais na tabela do Brasileirão. Já são quatro rodadas consecutivas sem vencer, o que fez o Verdão cair para a 5ª posição da tabela e ver o líder Botafogo abrir doze pontos.