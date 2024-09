Leila Pereira fala sobre contratações e o futuro do Palmeiras

Foto: Rafaela Cardoso / Lance!







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

No cenário atual do futebol brasileiro, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tem se destacado por suas decisões estratégicas e sua abordagem cautelosa no gerenciamento do clube. À medida que o Palmeiras se prepara para disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá em 2025, a mandatária reforçou seu compromisso com um modelo de gestão que prioriza a continuidade e a confiança no elenco já existente, em detrimento da contratação de jogadores famosos ou de peso.

— Enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio. Olha, vamos trazer um nome de peso. Não existe nome de peso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro. Conquistamos todos esses títulos com o nosso elenco. O nosso elenco é forte. E eu confio neles, eu confio no nosso conjunto — enfatizou Leila.

Embora Leila Pereira tenha indicado que o planejamento para o futuro já está em andamento, o clube contratou nesta janela de transferências jogadores como Felipe Anderson, Maurício e o lateral-direito Giay, além de ter renovado com Vanderlan e richard Ríos, ela não pretende realizar "loucuras" no mercado, como ela mesma frisou. Essa visão, segundo ela, reflete uma postura financeiramente responsável e que evita os erros cometidos por dirigentes anteriores que deixaram legados complicados para o clube.

— Se o Palmeiras chegou nesse ponto, é porque a gente trabalha muito sério. Futebol não é brincadeira. Você mexe com a paixão de milhões de pessoas. Então, o dirigente tem que ser responsável. Tem que saber o que está fazendo. Eu não vou ser, como diversos dirigentes que já passaram pelo Palmeiras, que deixaram legados horrorosos para o Palmeiras pagar. Isso eu não vou fazer. A presidente Leila Pereira nunca fez e não fará. Eu nunca fiz nos meus negócios. Ainda mais que eu estou administrando um bem que não é meu — analisou Leila.

Em franca campanha pela reeleição para presidente do Palmeiras, Leila fez questão de frisar que os preparativos para o pleito no mês de novembro não atrapalham a programação estabelecida no clube.

— O planejamento já há, sim. Não tem nada parado no Palmeiras por causa da eleição. Existe sim uma eleição, mas o dia-a-dia do Palmeiras continua normalmente. Sim, nós estamos, sim. Aliás, já está tudo preparado. O nosso planejamento, quais as necessidades do Abel. Nomes, sim. Não vou falar para vocês, claro. Mas está tudo dentro do cronograma esperado — afirmou Leila, demonstrando que o trabalho segue em andamento e que as decisões estão sendo tomadas com seriedade.

Durante a coletiva, Pereira também utilizou humor para ilustrar seu ponto de vista em relação a contratações extravagantes. Quando questionada se poderia trazer Neymar ou Gabigol, devolveu em tom de brincadeira.

— Você me ajuda a pagar o Neymar? Se vocês me ajudarem a pagar o Neymar, eu penso nisso, sabe? — declarou.

No entanto, logo em seguida, ela reafirmou que o Palmeiras deve manter o foco na construção de uma equipe sólida e competitiva, em vez de se deixar levar pela tentação que um astro pode oferecer.

— Nós vamos continuar com essa mesma filosofia, com muita responsabilidade, atendendo os desejos da nossa comissão técnica, do meu diretor de futebol, baseado nos estudos dos nossos scouts — garantiu a mandatária alviverde.

Essa perspectiva demonstra um comprometimento com a sustentabilidade e a eficácia a longo prazo, em vez de soluções rápidas que podem comprometer a duração do sucesso.