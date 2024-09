Leila quer Abel no Palmeiras até 2027: “O maior da história”

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 25/09/2024 - 13:10 • São Paulo (SP)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reiterou seu desejo de manter Abel Ferreira no comando do clube até 2027, caso seja reeleita na eleição que acontece em novembro deste ano.

— Ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Então, para mim seria uma alegria muito grande e uma coisa histórica também, se eu fosse reeleita presidente do Palmeiras, passar todo o meu mandato com um único técnico. É um grande sonho, um desejo que eu tenho. Mas eu não conversei com o Abel, não quero pressioná-lo. No Palmeiras, as pessoas têm que trabalhar de uma forma leve. Então, o que eu posso dizer para você? Ele fica conosco até dezembro de 2025. Aí, depois, a gente vai ver o que vai acontecer — desconversou a mandatária do Verdão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras



A preocupação maior, no momento, é com o Mundial de Clubes da Fifa, que o Palmeiras vai disputar no ano que vem.

Com Abel à frente, o Palmeiras tem colhido frutos significativos, conquistando títulos estaduais, nacionais e continentais. Na atual edição do Brasileirão, o clube é vice-líder, com 53 pontos, apenas três atrás do Botafogo. O Verdão busca conquistar o tricampeonato do mais importante torneio nacional do país.

Assim, Leila não hesitou em exaltar o trabalho de Abel, afirmando que ele transformou o Palmeiras.

— O Abel que eu conheço é o Abel que eu trato diariamente na academia de futebol. Ele está sempre muito bem, muito disposto a trabalhar, com aquela garra incrível para vencer. Então, é assim que eu quero ele. Por isso que eu não quero que o Abel modifique nenhuma vírgula. Se de repente se modifica uma vírgula, ele deixa de ser esse treinador tão campeão. E o que interessa para gente é conquistar títulos. É isso que nós queremos — ressaltou Leila.

A presidente também destacou a importância de ter um ambiente estável no clube e como isso contribui para o sucesso do time.

— Gente, o Abel, ele é um gentleman, sabe? Então, é um treinador que não me dá problema absolutamente nenhum. Ele é um trabalhador — declarou, reforçando seu compromisso para que essa parceria se prolongue.

Enquanto o Palmeiras continua focado na luta pelo título, a confiança mútua entre a diretoria e Abel Ferreira permanece como o pilar que sustenta o futuro do clube.