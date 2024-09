Para Gustavo Gómez, meta do Palmeiras é manter “baliza zero”

Foto: Anderson Romao/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 25/09/2024 - 14:47 • São Paulo (SP)

O Palmeiras deu continuidade aos preparativos para o confronto contra o Atlético-MG, programado para o próximo sábado (28), às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira (25), a equipe se dedicou a exercícios táticos em espaços reduzidos.

O zagueiro Gustavo Gómez, um dos pilares da sólida defesa palmeirense, falou sobre o momento do time, que não sofre gols há quatro rodadas. Com uma defesa impressionante, que sofreu apenas 19 gols na competição e acumula a marca de 13 jogos sem ser vazada, ele reconhece o esforço coletivo.

— Para qualquer time, é muito importante não tomar gol. Não é só mérito do goleiro nem só o trabalho dos zagueiros, é esforço de todo o time, de toda a equipe. O professor está trabalhando muito nesse aspecto e temos que seguir assim. É super importante ter uma boa defesa neste Campeonato Brasileiro e temos certeza de que vence sempre o time que é mais consistente. Para ter consistência, tem que ter uma boa defesa e tomar poucos gols. Não tem time no mundo que não tome gols, mas estamos trabalhando para isso, para sempre tentar sair depois de cada jogo com a baliza a zero — declarou.

Gómez também destacou o desafio que o Palmeiras enfrentará no sábado e minimizou o fato de o Atlético-MG ter menos tempo de descanso, já que enfrenta o Fluminense, pela Libertadores, nesta noite.

— Com certeza será um jogo difícil. Eles têm jogo hoje mas não muda muito porque têm um elenco em que qualquer um pode jogar de titular, não tem time reserva. Então vai ser um jogo difícil. Nós estamos trabalhando com os pés no chão e com muita humildade para enfrentar cada jogo como se fosse uma final, e no sábado vai ser dessa forma. Contamos com a nossa torcida em Campinas, como da última vez que jogamos lá, contra o Cuiabá, em que os torcedores nos ajudaram muito. É trabalhar bem esta semana para tentar conseguir mais uma vitória e seguir na luta — afirmou o capitão, que acredita na força do grupo.

Enquanto isso, a equipe comemora a volta aos treinos de Mayke e Marcelo Lomba, que se recuperam de suas lesões. Mayke está iniciando sua transição física após uma contusão na panturrilha, enquanto Lomba, afastado devido a uma pubalgia, também deu passos fundamentais na reabilitação. O Palmeiras, acumulando cinco vitórias consecutivas no Brasileiro, almeja repetir a sequência de seis triunfos que teve entre julho e agosto de 2022, mantendo-se firme na busca por uma nova vitória que o mantém na briga pelo tricampeonato nacional. Hoje o time de Abel Ferreira é o vice-líder do Brasileirão, com 53 pontos, três a menos que o líder Botafogo.