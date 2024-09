Palmeiras vence Corinthians por 3 a 1 e se classifica no Brasileirão Sub-17

Palmeiras e Corinthians pelo Brasileiro Sub 17 (Foto: Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro

Após empate no jogo da ida, Palmeiras venceu o Corinthians por 3 a 1 nesta terça-feira (24) e se classifica para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub 17. O alviverde agora aguarda o adversário da próxima fase, que sairá do confronto entre Botafogo e Cuiabá.



Nos primeiros 45 minutos do confronto na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, Palmeiras e Corinthians protagonizaram um duelo bem intenso. Logo aos dois minutos, o Palmeiras abriu o placar com Erick Belé, que marcou usando a mão após um escanteio cobrado por Wesley. Sem o uso do VAR, o árbitro validou o gol. Embora o Verdão tenha mantido pressão, foi o Corinthians que criou as melhores oportunidades, com Luis Fernando e Luis Eduardo, mas o goleiro Kauan Lima brilhou com defesas cruciais. Aos 30 minutos, o Palmeiras ampliou o placar com Murilo Dourado, de cabeça, após mais um escanteio. O Corinthians, no entanto, reagiu aos 36 minutos, quando Luiz Fernando diminuiu a diferença ao completar um cruzamento rasteiro de Lucca.



Na segunda etapa, o Corinthians ensaiou uma reação, pressionou a zaga palmeirense até os dez minutos iniciais, porém não conseguiu manter o ritmo e o Palmeiras voltou a dominar a partida. Aos 18, Murilo Dourado marcou novamente em roubada de bola do autor do primeiro gol, Erick Belé, que rolou para o camisa 9 marcar o segundo gol dele na partida. Após o 3 a 1, os 'Crias da Academia' seguiram em cima do Corinthians, tendo muito volume de jogo na parte ofensiva do campo e fez o quarto gol, anulado por impedimento. Nos instantes finais do confronto, Lorenzo deu um pontapé sem bola em Murilo Dourado e foi expulso direto.





Foto: Jhony Inacio/@jhonyfotoesportiva<br>

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Corinthians

Quartas de final (volta) - Campeonato Brasileiro Sub-17

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2024, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Academia de Futebol 2, em Guarulhos (SP);

🥅 Gols: Erick Belé (2'/1°T), Murilo Dourado (30'/1°T), Luiz Fernando (36'/1°T) e Murilo Dourado (18'/2°T)

⚽ ESCALAÇÕES



Palmeiras (Técnico: Gustavo Almeida)



Kauan Lima, Luis Saboia, Luccas Ramon, João Paulo e Djhordney; Luiz Santana, Mateus Cândido e Erick Belé; Wesley Lima, Dourado e Heittor



Corinthians (Técnico: Renato Rodrigues)



Arthur, LC, Lorenzo, Rodrigo Richard e Miguel; Caraguá, Bruno e Luiz Eduardo; Luis Fernando, Diego e Gui Negão



