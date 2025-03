Leila, do Palmeiras, revela causa de desequilíbrio no futebol brasileiro: ‘Não é o sintético’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, explicou em entrevista, após a reeleição de Ednaldo Rodrigues como presidente da CBF, o principal motivo para o desequilíbrio recente nas competições do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

+ Abel ganha novidade e tem dúvida na escalação do Palmeiras para final

Para a mandatária, o gramado sintético, como o do Allianz Parque, não afeta a isonomia das competições. Segundo ela, o verdadeiro problema é a falta de responsabilidade financeira de alguns clubes, que deixam de honrar seus compromissos e, assim, prejudicam o equilíbrio do cenário nacional.

A implementação do Fair Play Financeiro, inclusive, é uma das principais bandeiras de Leila Pereira nos bastidores. A presidente do Palmeiras reafirmou seu compromisso de lutar pela adoção do sistema no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

– Clubes que pagam em dia são prejudicados por clubes que não pagam ninguém. Não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições do futebol brasileiro, é a falta de Fair Play Financeiro – explicou a mandatária.

– Precisa entrar no debate o fair play financeiro. Clubes que atrasam imagem… pagam em dia o CLT, mas não pagam imagem. Atrasam compromissos na aquisição de jogadores e continuam em igualdade de competição. Cria uma distorção no campeonato – completou.

continua após a publicidade

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira voltou a cobrar a implementação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Entenda o Fair Play Financeiro

O Fair Play Financeiro é um conjunto de regras criado para controlar os gastos dos clubes e evitar que eles gastem mais do que arrecadam. Implementado pela UEFA, o sistema busca reduzir endividamentos, equilibrar a concorrência e garantir que os times cumpram compromissos, como salários e transferências.

No Brasil, a possível adoção do modeloainda é tema de debate nos bastidores para combater a irresponsabilidade financeira dos clubes, além de tornar as competições nacionais mais justas.