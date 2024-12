Conheça os adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes

Um dos quatro clubes brasileiros classificados para o Mundial de Clubes de 2025, o Palmeiras foi cabeça de chave no sorteio realizado na última quinta-feira (6) e caiu no Grupo A ao lado do Porto, de Portugal, Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

Com isso, o Lance! separou uma análise dos três adversários do Verdão na competição. Confira.

Porto (Portugal)

Considerado o adversário europeu mais acessível que poderia cair no grupo do Palmeiras, o Porto se recuperou das instabilidades da última temporada, quando terminou 18 pontos atrás do líder, e iniciou o atual calendário com um título.

Em agosto, a equipe comandada por Vítor Bruno, que está tendo sua primeira oportunidade como treinador profissional, venceu o Sporting na final da Supertaça de Portugal. No campeonato nacional, por sua vez, o clube ocupa a segunda posição, três pontos atrás do rival, com 30.

O Porto garantiu vaga no torneio através do Ranking da UEFA, que considera o desempenho dos clubes filiados nas últimas quatro temporadas.

Números na temporada: 14 vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Al Ahly (Egito)

Gigante do continente africano, o Al Ahly domina o futebol egípcio e é o atual campeão do campeonato nacional. A equipe permanece invicta na temporada após onze partidas, mas ocupa apenas a terceira colocação na liga devido ao acúmulo de empates.

Em outubro, o Al Ahly superou o Zamalek, seu maior rival nos últimos anos, e conquistou pela quarta vez consecutiva a Supercopa do Egito.

O clube garantiu vaga na competição após conquistar a Liga dos Campeões da África em duas oportunidades (2020/21 e 2022/23).

Números na temporada: 11 jogos, sete vitórias e quatro empates.

Inter Miami (Estados Unidos)

O mais estrelado dos clubes da MLS, o Inter Miami, de Messi e Suárez, está de férias após ser eliminado pelo Atlanta United em uma eliminatória melhor de três, válida pelas quartas de final da competição. O resultado, inclusive, levou à demissão do técnico argentino Tata Martino.

Além da dupla de atacantes, o clube conta com outros jogadores com passagens pelo Barcelona, como o lateral Jordi Alba e o volante Sergio Busquets.

A equipe da Flórida garantiu a presença no Mundial de Clubes após terminar a fase regular da Major League Soccer com a melhor campanha.

Números na temporada: 45 jogos, 26 vitórias, nove empates e 10 derrotas.

O Inter Miami, de Lionel Messi, será adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes (Photo by Chris Arjoon / AFP)

Abertura do Mundial

A partida de abertura do Mundial de Clubes de 2025 está marcada para o dia 15 de junho e será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Representando o país-sede ao lado do Seattle Sounders, o Inter Miami, de Lionel Messi, fará o jogo inaugural do torneio contra o Al Ahly, do Egito, integrante do pote 3 sorteado em sua chave.