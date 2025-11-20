Jornalista faz alerta ao Palmeiras após empate com Vitória: 'Difícil acreditar'

O jornalista Danilo Lavieri realizou um alerta para a reta final da temporada do Palmeiras após o empate com o Vitória, da última quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. Durante o programa "Fim de Papo", do UOL Esportes, o comentarista criticou os recentes desempenhos da equipe de Abel Ferreira e se mostrou desconfiante com uma melhora.

Ao realizar a análise, o comunicador destacou as últimas partidas do Alviverde, que enfrentou Santos, Mirassol e Vitória nas últimas semanas. Além disso, Danilo Lavieri fez uma previsão pessimista para o confronto contra o Fluminense, próximo adversário do Palmeiras no Brasileirão.

— O jeito que o Palmeiras jogou o primeiro tempo foi assustador. O Abel montou um time ali com algumas mudanças, sem lateral direito, com três zagueiros. O Andreas de primeiro volante ali, armando o jogo lá de trás. E não deu nada certo. No primeiro tempo foi assustador — iniciou o jornalista, antes de completar.

— O Palmeiras não está jogando bem faz, pelo menos, três rodadas. Nas últimas três rodadas o Palmeiras jogou mal contra o Santos, mal contra o Mirassol e mal contra o Vitória. Aí, o que vai me fazer acreditar que contra o Fluminense vai jogar bem? Difícil acreditar — concluiu.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória?

Vitor Palhares

Um primeiro tempo de poucas oportunidades e muitos erros no Allianz Parque. Com a missão de encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras foi a campo com três zagueiros e os retornos de Allan e Andreas Pereira.

O trio deu solidez defensiva a um time pouco atacado, mas não contribuiu no processo de criação de jogadas, principal dificuldade alviverde nos 45 minutos iniciais. Fuchs ainda tentou encontrar passes entre linhas, mas sem sucesso.

Recuado, o Vitória cedeu raras posses de bola ao rival dentro de sua área. No ataque, viu sua dupla de atacantes ficar distante da linha de meio-campo e teve poucas posses longas, o que resultou em apenas 34% de posse de bola.

Entre disputas no meio de campo e alguns chutões, Allan foi o maior destaque e levou perigo pela direita em jogadas individuais. Em uma delas, driblou três defensores do Vitória, entrou na área com a bola dominada e finalizou rente à trave defendida por Thiago Couto.

Nos minutos finais, a torcida chegou a pedir pênalti após um cruzamento à meia altura. O lance foi revisado pelo VAR, e Lucas Torezin mandou o jogo seguir.

Com a necessidade de marcar gols, Abel Ferreira promoveu as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson ainda no intervalo e desfez a linha de três zagueiros. Aos poucos, o time passou a ocupar o campo de ataque e viu Allan, primeiro, e Veiga, no rebote, criarem as primeiras chances claras do jogo.

A comissão técnica seguiu mudando a formação da equipe e chegou a colocar Gustavo Gómez como atacante, iniciativa que não trouxe o efeito esperado: gols. Impaciente, o time abusou dos cruzamentos, e a defesa do Vitória levou a melhor na maioria das disputas.

Assim como no fim do primeiro tempo, a torcida no Allianz voltou a pedir pênalti nos acréscimos. Torezin, porém, mandou o jogo seguir. Os minutos finais tiveram amplo domínio da posse de bola pelo Verdão, muitas bolas na área e poucas chances claras. A principal delas saiu dos pés de Felipe Anderson, que finalizou forte de fora da área para boa defesa do goleiro adversário.